Ющенко дає Стельмаху шанс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і вважає, що той повинен сам виправити фінансову ситуацію, що склалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

«В умовах, які склалися на сьогодні, Президент проти відставки В.СТЕЛЬМАХА. В.СТЕЛЬМАХ повинен сам виправити ситуацію, в якій, на жаль, зокрема й завдяки його діям, ми опинилися. У нього є для цього шанс і можливості. Сьогодні втягнути державу в ще одну кампанію, кампанію, так би мовити, виборів голови Національного банку з усіма наслідками, Президент вважає неправильним», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, ні В.СТЕЛЬМАХ, ні ті, хто з ним працює в Нацбанку, ще не використали всіх можливостей для врегулювання ситуації на валютному ринку.