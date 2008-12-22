У ВР на Погоджувальній раді регіонал посварився з Литвином

На засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту відбулась дискусія між головою Верхової Ради Володимиром ЛИТВИНОМ та першим заступником голови фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ щодо існування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, посилаючись на положення регламенту ВР, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що коаліції на сьогодні не існує, оскільки 226 депутатів не підписали коаліційну угоду.

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що парламент працює. Спікер запевнив, що поки обіймає посаду голови ВР, не допустить "розвалу Верховної Ради".

Він запропонував Партії регіонів разом з Президентом України взяти відповідальність за спроби заблокувати роботу парламенту. Звертаючись до фракції Партії регіонів, В.ЛИТВИН сказав: «Вам пече тільки одне – є коаліція чи немає».

За словами спікера, на засіданні парламенту він зробив оголошення про створення коаліції «відповідно до рішення Конституційного Суду». В.ЛИТВИН зазначив, що свідомо не ставить на голосування проект постанови, яким передбачено виключення з регламенту ВР норми щодо необхідних мінімум 226 підписів депутатів під коаліційною угодою. За його словами, «226 голосів для цього (йдеться про прийняття рішення – УНІАН) вистачить».

Також на засіданні Погоджувальної ради між В.ЛИТВИНОМ та О.ЄФРЕМОВИМ виникла чергова дискусія щодо головуванні в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. (Цей комітет очолює член фракції Блоку Литвина Микола ДЕРКАЧ – УНІАН).

О.ЄФРЕМОВ наполягає на тому, що бюджетний комітет має очолити фракції Партії регіонів, оскільки вона перебуває в опозиції. За його словами, відмова від надання Партії регіонів керівництва цим комітетом свідчить про те, що відбуваються спроби «сконцентрувати в своїх руках всю владу», відсторонити опозицію від будь-якого контролю.

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що під час розподілу комітетів йшлося про те, що комітет з питань бюджету віддається не опозиції, а найменшій за кількістю народних депутатів фракції. Він запропонував фракції Партії регіонів внести проект постанови, який би передбачав зміну керівництва бюджетного комітету на користь фракції Партії регіонів.

О.ЄФРЕМОВ відповів, що В.ЛИТВИН прекрасно розуміє, що фракція ПР «немає жодних шансів, щоб таке рішення було прийнято», оскільки у неї немає необхідних 226 голосів.