Тимошенко переплутала українське місто з російським

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко переплутала українську Брянку з російським Брянськом. Стався цей конфуз у п`ятницю в ефірі політичного ток-шоу «Шустер live» на телеканалі «Україна» під час прямого включення з Брянки Луганської області.

У процесі також з`ясувалося, що для прем`єр-міністра стало новиною існування заборгованостей з виплат зарплат бюджетникам. У відповідь на скарги місцевого вчителя і працівника будинку культури, що тільки в день ефіру вони отримали другу частину зарплати за жовтень, та й тільки тому, що «приїхало телебачення», Тимошенко заявила, що Кабмін зробив все від нього залежне. І звинуватила Партію регіонів, яких «100%, - вся команда в області», в тому, що вони там – влада, а порядку немає.

Другою новиною для Тимошенко стало те, що розташований неподалеку стаханівський вагонобудівний завод концерну "АвтоКрАЗ", звідки в масовому порядку звільняють працівників (один із звільнених прийшов на пряме включення скаржитися), контролюється не регіоналами, як намагалася запевнити студію прем`єр, а бютівцем Костянтином Жеваго. Під гарячу руку Тимошенко пообіцяла йому «кримінальну справу».

Але найбільш вражаючим стало те, що прем`єр тільки на початку розмови пам`ятала правильну назву міста, а після, не звертаючи уваги на те, що решта учасників шоу називала місто правильно – Брянкою, шість разів поспіль пойменувала його Брянськом, жодного разу так і не виправившися до кінця включення.

Довідка УНІАН: Брянськ – місто в Російській Федерації, адміністративний центр Брянської області.