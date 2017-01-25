У ВР зареєстровано понад 20 законопроектів щодо ввезення авто з "єврономерами" – нардеп

Про це повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна в ефірі "5 каналу".

"Проблема є дуже актуальною. У нас зараз у парламенті зареєстровано 22 законопроекти, пов'язані саме з врегулюванням цієї проблеми. Тому я вважаю, що до розгляду зараз має приєднатися уряд, ми повинні залучити митну службу, органи внутрішніх справ обов'язково і вирішувати цю проблему. Ще треба звернути увагу на сплату внесків до Пенсійного фонду. Годі думати, що хтось за нас буде поповнювати Пенсійний фонд", - сказала вона.

Крім того, Южаніна додала, що з кожним днем кількість таких авто збільшуватиметься.

Читайте такожПротести власників автомобілів з іноземною реєстрацією перемістилися під Кабмін

"Потрібно терміново вносити зміни до Митного кодексу та надавати контроль державі за цими автомобілями", - зазначила Южаніна.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 січня, близько 200 осіб перекрили в'їзди до Києва, вимагаючи ухвалити законопроект 5567, який надасть українським громадянам право на тимчасове ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Сьогодні власники авто з іноземною реєстрацією пікетували Кабмін.