1 січня керівництво Газпрому буде не спроможне вести переговори - експерт

Вирішення газового спору з Росією потребуватиме особистої участі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в переговорах у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві сказав науковий керівник Інституту проблем глобалізації (РФ) Михайло ДЕЛЯГІН.

«Буде незначне підвищення цін, про яке вдасться домовитися особисто пані ТИМОШЕНКО. Це буде її особиста перемога, але для цього їй доведеться приїхати сюди особисто», - сказав М.ДЕЛЯГІН.

При цьому він зазначив, що «приїхати доведеться не 30 грудня, а десь 2 січня, 1 січня наше керівництво навряд чи буде спроможне вести переговори».

Він припускає, що в ході переговорів виникатимуть конфліктні ситуації, але це не призведе до «закручування вентиля».

«Конфлікт дійде до певної гостроти.., а після домовленостей усі зітхнуть із полегшенням», - сказав він.

Водночас він упевнений, що Україна несанкціоновано не відбиратиме газ із транзитної труби за рахунок європейський споживачів.

«Україна у поляків красти газ уже не буде. Зараз змінилося ставлення Заходу – там люди чітко розуміють, що можливе відключення – це не агресивна політика Росії, а чудесні дії демократичного керівництва України», - сказав він.