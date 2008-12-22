Ющенко вимагає від Тимошенко бездефіцитний бюджет на 2009 рік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що державний бюджет на 2009 рік має бути бездефіцитним та збалансованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

Вона наголосила, що, на думку Президента, першочергове завдання на сьогодні для всіх гілок влади – це прийняття державного бюджету наступного року.

Ще один надважливий крок – стабілізація курсової політики в державі.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент також вкотре наполягає на якнайшвидшому прийнятті парламентом повного пакету антикризових заходів.

І.ВАННИКОВА розповіла, що саме цим питанням були присвячені сьогоднішні зустрічі глави держави з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ, головою Національного банку Володимиром СТЕЛЬМАХОМ, міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ.

Зокрема, під час зустрічі з В.ЛИТВИНИМ В.ЮЩЕНКО наголосив, що прийняття головного фінансового документу держави дасть змогу стабілізувати фінансову систему, мінімізувати негативні наслідки кризових явищ для економіки та соціальної сфери.

Президент також особливо підкреслив, що збалансувати бюджет на 2009 рік неможливо без пакета антикризових законопроектів.