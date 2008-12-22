Ющенко натякнув Стельмаху, що треба частіше з’являтися у телевізорі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив на необхідності більшої відкритості Національного банку України при інформуванні суспільства щодо стратегії і тактики його дій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на черговій робочій зустрічі із головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ. Участь у зустрічі взяли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛ.

Під час зустрічі було обговорено питання валютно-курсової політики та ситуацію на валютному ринку.

В.СТЕЛЬМАХ доповів главі держави, що на валютному ринку в останні дні відбуваються позитивні зміни у напрямку його стабілізації.

«Тенденція на валютному ринку – як на безготівковому, так і готівковому особливо – зовсім змінилася. Минулої п`ятниці населення продало більше валюти, ніж купило. Курси долара різко знизилися, а національна валюта зміцнилася», – сказав В.СТЕЛЬМАХ, додавши, що це є свідченням того, що «вироблена на попередніх зустрічах тактика поведінки почала втілюватися у життя».

Президент вкотре звернув увагу на необхідність щоденного контролю НБУ за ситуацією на валютному ринку та вжиття заходів для поступового зміцнення гривні.

В.ЮЩЕНКО планує цього тижня зустрітися з банкірами для обговорення поточної ситуації та вироблення подальших кроків щодо врегулювання проблем у банківському секторі, зазначає прес-служба.