Яценюк вважає бюджет від Тимошенко нереальним

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що урядовий проект бюджету буде нереальним, а російський газ для України коштуватиме не більше 250 доларів. Про це він сказав в програмі “Свобода слова” на каналі “ICTV”.

Він зазначив, що уряд внесе на розгляд Верховної Ради України проект бюджету на 2009 рік, “який не буде реальним”. За його словами, не можна повірити в прогнози уряду, що в наступному році буде “плюсовий” показник ВВП. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що “в кращому випадку будемо мати мінус 3% ВВП”. За його словами, такі макроекономічні параметри, закладені урядом в бюджет, “вже говорять про нереальність бюджетних розрахунків”.

Говорячи про перспективи переговорного процесу з Росією щодо поставок газу та його ціни, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні кожен рік ситуація повторюється. “Всі люди Новий рік святкують під ялинкою, а ми святкуємо під російським “Газпромом”, - зазначив він. За його словами, так само буде і нинішнього року.

А.ЯЦЕНЮК прогнозує, що максимальною ціна на газ буде в розмірі 250 доларів. За його словами, “криза зменшила ціну на нафту з 150 доларів до 40 і це вплинуло на ціну на газ”. Він додав, що песимістичні прогнози про ціну за газ в розмірі 400 доларів не справдяться.