СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну меру Перемишля - ЗМІ

СБУ скасувала свою попередню заборону на в’їзд в Україну для мера польського міста Перемишль Роберта Хоми. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на джерело у центральному апараті СБУ.

Згідно із інформацією видання, скасування заборони стало можливим завдяки особистому втручанню президента України Петра Порошенка.

У той же час, як пише видання, у прес-центрі СБУ не змогли оперативно підтвердити або спростувати інформацію щодо скасування постанови про заборону в'їзду до України.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України.

Пізніше, меру польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України офіційно заборонила в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

"Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли висновку, що ця особа відверто й цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею", – пояснив причину заборони в’їзду керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

У той же час посольство Польщі направило до МЗС України ноту з проханням пояснити заборону на в’їзд для мера Перемишля Роберта Хоми. Про це заявила речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда.

"Наразі ми очікуємо офіційної реакції української сторони. МЗС використовує всі можливі аргументи для з’ясування ситуації, що склалася", - зазначила вона.

Крім того, Вайда пояснила, що ця нота пов’язана з проханням мера Перемишля дізнатися деталі рішення України.

Раніше, 10 грудня 2016 року, у польському Перемишлі учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», який відбувся під патронатом мера міста, вигукували «Смерть українцям». Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».