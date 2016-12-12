У Польщі на марші орлят учасники викрикували "Смерть українцям", посольство України чекає відповіді від влади (фото, відео)

Диппредставництво у понеділок, 12 грудня, чекає офіційної відповіді від мерії Перемишля і місцевої поліції щодо цього інциденту, передає 112 Україна.

Раніше ЗМІ оприлюднили відеозапис "Маршу орлят перемишльських і львівських", який проходив у польському місті Перемишль (розташований за 7 км від кордону України) у суботу, 10 грудня. У момент проходження колони повз будівлі Українського народного центру один з демонстрантів прокричав "Смерть українцям!" та учасники ходи хором його підтримали.

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Зазначається, що цьогоріч "марш орлят" організували не лише праві організації, як Всепольська молодь або Національно-радикальний табір, неформальна група "Патріотичний Перемишль", але й заклад культури Підкарпатського воєводства - Культурний центр в Перемишлі. При цьому патронат над маршем взяв, зокрема, мер Перемишля Роберт Хома.