СБУ пояснила, чому мер польського Перемишля став персоною нон ґрата в Україні

Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає Радіо Свобода.

"Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли висновку, що ця особа відверто й цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею", – пояснив Ткачук причину заборони в’їзду.

Читайте такожПосол України у Польщі назвав провокацією інцидент на марші орлят, учасники якого викрикували "Смерть українцям"

Як повідомляв УНІАН, 17 січня мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України.

Раніше, 10 грудня 2016 року, у польському Перемишлі учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», який відбувся під патронатом мера міста, вигукували «Смерть українцям». Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».