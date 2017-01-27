РНБО сьогодні проведе засідання з питань оборонного замовлення – джерело
12:46, 27 січня 2017Політика
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Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України з питань з питань державного оборонного замовлення на 2017 рік.
На засіданні РНБО обговорять замовлення оборонки / УНІАН
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, засідання відбудеться сьогодні ввечері.
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Як повідомляв УНІАН, 22 січня президент України Петро Порошенко анонсував засідання РНБО з питань оборонного замовлення.
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