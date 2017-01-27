РНБО сьогодні проведе засідання з питань оборонного замовлення – джерело

Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України з питань з питань державного оборонного замовлення на 2017 рік.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, засідання відбудеться сьогодні ввечері. Читайте такожРНБО доручила Кабміну та СБУ посилити захист критичної інфраструктури від терористів Як повідомляв УНІАН, 22 січня президент України Петро Порошенко анонсував засідання РНБО з питань оборонного замовлення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter