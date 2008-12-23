Ющенко достроково не піде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що дострокових президентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні», коментуючи інформацію, що нібито прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готує сценарій дострокових виборів або через імпічмент, або через скасування результатів третього туру президентських виборів у 2004 році.

„Не звертайте уваги на дурниці. Ми - країна демократії, європейська країна, у якої народ не бидло”, - сказав він.

Президент України прогнозує, що плани провести дострокові президентські вибори чекає така сама доля, як і плани щодо внесення змін до Конституції в частині обрання Президента парламентом. За його словами, ці плани були підготовлені “далеко навіть не в українських кабінетах”, але були прийняті Ю.ТИМОШЕНКО для того, “щоб реалізувати план Барбаросса – носилися з різними інструментами – включаючи вибори Президента в парламенті, на що я сказав: допоки я Президент у цій країні – Президент в цій країні буде обиратися на основі загального прямого права”.

При цьому глава держави підкреслив, що будь-які серйозні зміни до Конституції будуть ухвалюватись лише після проведення всеукраїнського референдуму.

Повертаючись до можливих сценаріїв дострокових президентських виборів, В.ЮЩЕНКО вчергове попросив не звертати уваги „на ці авантюри”. „Щодо ТСК (для оголошення імпічменту спочатку необхідно створити в парламенті тимчасову спеціальну комісію – УНІАН) не забивайте собі голову дурницями, не будьте падкими на обставини, які розбудовують лише для одного: щоб через журналіста передати громаді чергове послання провокації або нестабільності”, - сказав В.ЮЩЕНКО

Президент висловив переконання, що прийшов час, коли народ вже почав розбиратись, хто насправді хоче добра Україні, а хто - ні.