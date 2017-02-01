Росіяни з бойового корабля обстріляли літак ВМС України у Чорному морі

Про це повідомляє «Думська», посилаючись на штаб ВМСУ.

По літаку відкрили вогонь зі стрілецької зброї з борту малого протичовнового корабля Чорноморського флоту Російської федерації. Крім того, Ан-26 супроводжувала станція виявлення зенітно-ракетного комплексу. З борту МПК застосовувалися також сигнальні ракети.

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Український літак отримав пошкодження корпусу, екіпаж не постраждав.

Територія, над якою проходили польоти, належить Україні. Зброї Ан-26 не мав.

Як повідомляв УНІАН, раніше ВМС показали обстріляне Росією українське військове судно.