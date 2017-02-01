Росіяни з бойового корабля обстріляли літак ВМС України у Чорному морі
16:10, 01 лютого 2017Політика
6102 0
Літак Військово-морських сил України Ан-26 був обстріляний сьогодні в 10:20 над Одеським газовим родовищем в Чорному морі.
Український літак отримав пошкодження корпусу, екіпаж не постраждав / УНІАН
Про це повідомляє «Думська», посилаючись на штаб ВМСУ.
По літаку відкрили вогонь зі стрілецької зброї з борту малого протичовнового корабля Чорноморського флоту Російської федерації. Крім того, Ан-26 супроводжувала станція виявлення зенітно-ракетного комплексу. З борту МПК застосовувалися також сигнальні ракети.
Читайте такожНа Одещині "чорні берети" відбили аеродром в уявного противника (фоторепортаж)
Український літак отримав пошкодження корпусу, екіпаж не постраждав.
Територія, над якою проходили польоти, належить Україні. Зброї Ан-26 не мав.
Як повідомляв УНІАН, раніше ВМС показали обстріляне Росією українське військове судно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обстріл українського Ан-26 над Чорним морем