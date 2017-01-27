ВМС показали обстріляне Росією українське військове судно (фото)

Про це Військово-морські сили України повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

Так, ВМС продемонстрували сліди від снайперських куль на рубці водолазного судна "Почаїв", що свідчить про його обстріл росіянами.

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"На наведених фото ви можете в цьому впевнитися. Виникає питання – так хто ж винен насправді й скільки ще потрібно доказів, щоб продемонструвати світові підлість і лицемірство держави під умовною назвою "нас тут нет"?" - йдеться у повідомленні Військово-морських сил.

У ВМС додали, що намагаються не йти на конфронтацію, бути витриманими, незважаючи на відсутність приводів.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року ГПУ зафіксувала, як Росія використовує бурові платформи України в Чорному морі.