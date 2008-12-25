Ющенко не прийняв від Медведєва допомогу у розборі завалів в Євпаторії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував своєму російському колезі Дмитру МЕДВЕДЄВУ за пропозицію допомоги підрозділів Чорноморського флоту Росії при розборі завалів у будинку в Євпаторії, але відповів, що в ній немає необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, чи прийме Україна запропоновану російським Президентом допомогу, В.ЮЩЕНКО відповів, що «ми вдячні за кожен добрий жест».

При цьому Президент зазначив, що на місці трагедії зараз працює близько 600 співробітників МНС, представників Міноборони, медиків та інших фахівців.

«Тут немає необхідності, проблем професійних, або ресурсів, або техніки, устаткування. 90% (завалів – УНІАН) потрібно перебирати руками», - зазначив Президент.

За його словами, в найближчі години розбір завалів планується закінчити, й тоді Україна одержить остаточні цифри загиблих внаслідок вибуху в Євпаторії.

В.ЮЩЕНКО ще раз зазначив, що він як глава Української держави від імені країни висловлює подяку всім тим, хто пропонує допомогу Україні й співчуває разом із нею.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ запропонував Україні допомогу Чорноморського флоту Російської Федерації у зв`язку з трагедією в Євпаторії, де вибухнув житловий будинок.

За даними МНС, вибухом зруйновано 35 квартир (перший і другий під`їзди будинку) й пошкоджено квартири третього під`їзду.

Кількість загиблих становить уже 19 осіб. Під завалами можуть ще перебувати до 60 осіб.