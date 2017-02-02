Лідери ЄС завтра на неформальному саміті не обговорюватимуть санкції проти РФ – дипломат
14:07, 02 лютого 2017Політика
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Лідери країн-членів Європейського Союзу не планують обговорювати завтра на неформальному саміті у Валлетті (Мальта) питання санкцій проти Росії через ескалацію безпекової ситуації на сході України.
Прапор Євросоюзу, ілюстрація / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив європейський дипломат.
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"Ми продовжили санкції ще на шість місяців у грудні, й обговорення цього питання лідерами ЄС на Мальті не передбачається", - сказав він.
На порядку денному неформального саміту стоять питання ситуації у Лівії, середземноморський шлях біженців, підготовка до 60-ї річниці Римської угоди, міжнародні виклики.
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