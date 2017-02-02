Лідери ЄС завтра на неформальному саміті не обговорюватимуть санкції проти РФ – дипломат

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив європейський дипломат.

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"Ми продовжили санкції ще на шість місяців у грудні, й обговорення цього питання лідерами ЄС на Мальті не передбачається", - сказав він.

На порядку денному неформального саміту стоять питання ситуації у Лівії, середземноморський шлях біженців, підготовка до 60-ї річниці Римської угоди, міжнародні виклики.