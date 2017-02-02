Лідери ЄС завтра на неформальному саміті не обговорюватимуть санкції проти РФ – дипломат

14:07, 02 лютого 2017
Політика
224 0

Лідери країн-членів Європейського Союзу не планують обговорювати завтра на неформальному саміті у Валлетті (Мальта) питання санкцій проти Росії через ескалацію безпекової ситуації на сході України.

Прапор Євросоюзу, ілюстрація / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив європейський дипломат.

Читайте такожЗ 1 січня головування в ЄС переходить до Мальти: експерт пояснила, що це означає для України

"Ми продовжили санкції ще на шість місяців у грудні, й обговорення цього питання лідерами ЄС на Мальті не передбачається", - сказав він.

На порядку денному неформального саміту стоять питання ситуації у Лівії, середземноморський шлях біженців, підготовка до 60-ї річниці Римської угоди, міжнародні виклики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#санкції#Євросоюз