Порошенко домовився із прем'єром Ізраїлю про активізацію міждержавних контактів попри попердні розбіжності в ООН

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Як зазначається в повідомленні, лідери двох держав обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а також окреслили першочергові напрями поглиблення співробітництва між Україною та Державою Ізраїль.

Порошенко і Нетаньягу наголосили на необхідності активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем та погодилися вжити заходів для завершення процесу укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю.

Читайте такожІзраїль схвалив будівництво 3000 будинків на Західному березі Йордану

Також, за даними прес-служби, досягнуто домовленості щодо взаємної підтримки в рамках міжнародних організацій на основі спільних інтересів, а також з урахуванням членства України в Раді безпеки ООН. Глава ізраїльського уряду привітав Україну з початком головування в РБ ООН. Було підтверджено налаштованість обох сторін тісно співпрацювати задля посилення боротьби з тероризмом, сприяння мирному врегулюванню на Близькому Сході і відновленню територіальної цілісності та суверенітету України, зазначається в повідомленні.

В рамках зміцнення дружби і партнерства між народами України та Ізраїлю було досягнуто домовленості про візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю, поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, візит Гройсмана до Ізраїлю планувався на 27-28 грудня 2016 року, але не відбувся.

Прем'єр-міністр Ізраїлю 24 грудня оголосив про скасування офіційного візиту свого українського колеги.

Скасування візиту було пов'язане з ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію, і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і є перешкодою для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати цього голосування.