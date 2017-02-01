Ізраїль схвалив будівництво 3000 будинків на Західному березі Йордану

Про це пише Бі-Бі-Сі з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху.

На сайті міністерства оборони уточнюється, що будівництво схвалив голова відомства Авігдор Ліберман. Міноборони керує територіями, які опинилися під контролем Ізраїлю після війни 1967 року.

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ООН називає ці землі окупованими. Ізраїльська влада вважає, що ці землі знаходяться під контролем Ізраїлю на законних підставах.

Це вже третє оголошення про будівництво нових будинків на спірних територіях. 24 січня міноборони оголосило про будівництво 2,5 тис. одиниць житла на Західному березі Йордану, а двома днями раніше стало відомо про плани Ізраїлю побудувати 566 будинків у Східному Єрусалимі.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняв резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим. Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася. Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.