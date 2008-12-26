У Семенюк відібрали крісло голови ФДМУ

Верховна Рада звільнила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосували 259 із 431 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Водночас деякі депутати з фракції Партії регіонів відзначали доцільність заслухати звіт голови ФДМУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

При цьому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що це було б доцільно зробити і «або подякувати, або висловити критичні зауваження». В той же час він нагадав, що парламент неодноразово запрошував В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для звіту у ВР, і це питання неодноразово відкладалося.

За його словами, після цього парламент вирішив розглядати дане питання навіть за відсутності В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В.ЛИТВИН підкреслив, що для призначення нового голови ФДМУ необхідно провести консультації. За його словами, необхідно ознайомитися з програмою і побачити, які будуть прийматися рішення і чи будуть вони на користь країні.

Як повідомляв УНІАН, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО очолювала ФДМУ з квітня 2005 року.

У ВР 11 грудня було зареєстровано проект постанови Кабінету міністрів про призначення Андрія ПОРТНОВА головою Фонду держмайна.