"Саме Ющенко забиває цвях в труну Нашої України"

Делегати від Київського осередку політичної партії “Народний Союз Наша Україна” на своїх зборах ухвалили рішення про неучасть столичної делегації у другому етапі VI з’їзду НСНУ 27 грудня 2008 року.

Як зазначається у заяві, переданій УНІАН прес-службою Київської міської організації НСНУ, делегати грунтувалися на думці переважної більшості столичних партійців.

«Однопартійці делегували нас для участі у партійному форумі, а не у театралізованій церемонії остаточного поховання “Народного Союзу Наша Україна”. Замість демократичної дискусії і вироблення спільної позиції на з’їзді готується розправа над інакомислячими та насильницьке приєднання партії до так званого „Єдиного центру”, який паразитує на „Нашій Україні”. Незалежно від того, як зватиметься цей неприродний гібрид, з тими рештками свободи, демократії і самостійності, які залишалися в „Нашій Україні”, буде остаточно покінчено», - говориться в заяві.

«Особливо прикро, що до руйнування партії, народженої Майданом, прямо причетний її голова, Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Саме він всупереч настроям партійних організацій штовхає НСНУ в обійми тих, хто зробив усе для розколу та дискредитації партії”, - зазначають столичні “нашоукраїнці”.

“На жаль, - йдеться в заяві, - Віктор Андрійович уже не вперше ігнорує послідовну позицію як Київського, так і інших регіональних осередків „Нашої України”, які виступають за виконання союзницьких зобов’язань, за відновлення парламентської демократичної коаліції, за подолання політичної кризи і стабілізацію ситуації в країні. Більше того, голова партії вдається до брутального тиску та відвертого переслідування тих однопартійців, які не хочуть кричати «одобрямс» та мовчки спостерігати за остаточною дискредитацією НСНУ. Нам прикро, що саме Віктор ЮЩЕНКО забиває останній цвях в труну нашої політичної сили», - вказують київські «нашоукраїнці».

«Ми – проти дій, які знищують „Нашу Україну” як демократичну політичну силу. Саме тому 27 грудня делегація Київської міської організації не братиме участі у ганебній виставі, яка готується Секретаріатом Президента. Ми хочемо зберегти хоча б світлу пам’ять про партію, в яку вклали багато зусиль і частки своїх душ», - зазначають делегати від Київського осередку НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю нашому агентству керівник однієї з обласних організацій НСНУ повідомив, що у понеділок, 22 грудня, В.ЮЩЕНКО зустрівся з представниками усіх обласних організацій партії. На цій зустрічі В.ЮЩЕНКО нібито наполягав, щоб на другому етапі з’їзду НСНУ (перший етап відбувся 29 листопада) було прийнято партійне рішення про об’єднання НСНУ та «Єдиного Центру». “Поки що керівники обласних організацій взяли інформацію до роздумів, рішення ще немає”, - сказав співрозмовник агентства. При цьому, за словами співрозмовника агентства, на 17 січня 2009 року планується проведення об’єднавчого з’їзду партій "Народний Союз Наша Україна" та "Єдиний Центр", “під питанням” - приєднання до них і Народно-демократичної партії.

Крім того, раніше Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що з`їзд партії "Народний Союз Наша Україна" має виключити з партії тих народних депутатів, які підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина. «Ми на тому тижні проводимо другий етап з`їзду, і, переконаний, що з`їзд визначиться по тому, як віднестися до тих людей, які підтримали коаліцію всупереч з`їзду, як цих людей виключити з партії, як цих людей виключити із списку народних депутатів. Це будь-яка політична сила зробила б», – сказав В.ЮЩЕНКО.

27 грудня з’їзд партії “Народний Союз Наша Україна” планується провести в закритому режимі.