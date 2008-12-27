Ющенко підтвердив Тимошенко, що підпише бюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що своєчасне ухвалення закону про державний бюджет України на 2009 рік створює хорошу базу для подолання наслідків кризи і реалізації ряду програм з реформування і розвитку основних економічних галузей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час позачергового засідання уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ухвалення бюджету також дозволить Україні бути надійним учасником фінансових відносин у світі.

Прем`єр повідомила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв підписати закон про держбюджет на 2009 рік.

«Незважаючи на складні політичні умови, на деструктивну роботу деяких політиків, бюджет прийнято саме в тому форматі, в якому пропонував уряд. Після ухвалення бюджету я розмовляла з Президентом країни, і він підтвердив, що має намір його підписати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр вважає бюджет «достатньо складним».

«Бюджет буде складним саме тому, що світ сьогодні відчуває на своїх економічних системах дуже важкі удари кризи. Нам нелегко буде цей бюджет виконати, але водночас у нас є сьогодні фундаментальний документ, який дає надію на стабільність і який дає надію на підтримку реального сектора економіки і на підтримку кожної людини», - наголосила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Доходи бюджету урядом були визначені в сумі 238 млрд. грн. (проти 232 млрд. грн. поточного року). Витрати держбюджету 2009 року - 266 млрд. грн. (проти 253 млрд. грн. поточного року). Бюджет передбачає дефіцит 31 млрд. грн. - 3% від ВВП.

Вчора увечері Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що підпише закон про держбюджет на 2009 рік.