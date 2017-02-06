"Довго терпіли": Качинський "ясно" сказав Порошенку, що українці з Бандерою в Європу не увійдуть

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Do Rzeczy, повідомляє "ЄвроПравда".

"Ми не можемо впродовж багатьох років погоджуватися, щоб в Україні був культ людей, які вчинили геноцид проти поляків", - зазначив Качинський.

За словами політика, українці "перевершили німців в жорстокості проти поляків".

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"Коротше кажучи, це справа певного вибору України. Я ясно сказав пану президенту Порошенко, що з Бандерою вони (Україна) в Європу не увійдуть. Ця справа для мене ясна, ми і так виявили величезне терпіння, але всьому є межа", – наголосив Качинський.

Лідер правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявляв про те, що майбутнє польсько-українських відносин "під питанням" через трактування в Україні власної історії, зокрема ролі УПА.

Зазначимо, раніше в інтерв'ю виданню "Новое время" директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що абсолютно помилковим є уявлення про Бандеру як про головного антипольского героя, як неправильним є і прив'язування імені Бандери до польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни.

"З 1943 року Бандера був у в'язниці, причому перебував там одночасно з керівником польського підпілля Стефаном Ровецьким. Мене дивують заяви деяких польських політиків, які вважають нормою давати свої оцінки українській історії, реагувати на ті чи інші спроби зміни топоніміки в Україні. Ніхто з українських політиків не дозволяв собі такого до польської історичної пам'яті, хоча ми знаємо, що в багатьох населених пунктах поляків вулиці і площі, названі іменами тих людей, які здійснювали вбивства українського мирного населення", - зазначив В'ятрович.

Бандеру історик назвав типовим революціонером свого часу.

"Навряд чи можна було назвати демократами Юзефа Пілсудського чи інших польських політиків того часу, які стали символами боротьби польського народу за незалежність. Їх увічнили в пам'ять не як демократичних правителів, а як людей, які піднялися і організували боротьбу за свободу власного народу", - сказав В'ятрович.