Генпрокуратура РФ відмовила Україні у затриманні Януковича

17:33, 06 лютого 2017
Політика
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Генеральна прокуратура Росії відмовила Києву у тимчасовому затриманні та взятті під варту біглого президента України Віктора Януковича, назвавши запит політично мотивованим.

Віктор Янукович / REUTERS

Про це повідомив офіційний представник відомства Олександр Курінний, пише «РИА Новости».

Курінний заявив, що в 2015-2016 роках з Генпрокуратури України у зв'язку з проведенням досудових розслідувань надходили клопотання про тимчасове затримання та взяття під варту Віктора Януковича. В результаті клопотання Генпрокуратура РФ залишила без задоволення, посилаючись на пункт 2 статті 3 Європейської конвенції про видачу.

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Зазначимо, згідно із вказаним пунктом Конвенції, запитувана сторона може відмовити у видачі, "якщо має суттєві підстави вважати, що прохання про видачу у зв'язку із звичайним кримінальним злочином було зроблене з метою судового переслідування або покарання особи у зв'язку з її расою, релігією, національністю або політичними переконаннями, або що становищу цієї особи може бути завдано шкоди з будь-якої з цих причин".

Повідомляється, що українська сторона була про це проінформована.

Як повідомляв УНІАН, захисники колишнього президента Віктора Януковича заявили, що оскаржать в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) рішення про заочний суд над ним, оскільки Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Януковича на рішення суду першої інстанції про заочний судовий процес.

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Теги: #суд#Янукович#держзрада