Данія вірить в економічний потенціал України у разі подолання корупції - глава МЗС Данії

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі під час конференції «Українські реформи та роль ЄС: як відпустити український економічний потенціал», передає власний кореспондент УНІАН.

«Економічний потенціал ніколи не буде відпущений до того, як не буде розв’язана проблема корупції. Корупція вражає громадян, створює недовіру. Україна повинна вирішити питання корупції. Данія та ЄС не залишать Україну», – сказав Самюельсен.

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Міністр наголосив, що з часу революції на Майдані у 2014 році українським урядом проводилися значні реформи. «Україна дійсно досягла вражаючих результатів, йде економічне оздоровлення. Важливо просуватися в процесі реформ. Данія буде продовжувати підтримувати реформування України у двосторонньому форматі та через інструменти ЄС у боротьбі з корупцією», – підкреслив він.

Самюельсен нагадав, що ключовий меседж, який пролунав сьогодні на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, також підтвердив «бажання ЄС продовжувати надійно підтримувати зусилля, спрямовані на реформування, та наш дружній поштовх уперед для більшої швидкості».

Також глава зовнішнього політичного відомства Данії висловив впевненість, що санкції для Росії повинні залишатися до повного виконання Мінських домовленостей. «Наша найкраща відповідь – підтримувати та реформувати Україну», – сказав Самюельсен.

Як повідомляв УНІАН раніше, Європейський Союз у співпраці з Данією дають старт антикорупційній ініціативі в Україні з бюджетом 16 млн євро.

Як зауважили у Представництві ЄС в Україні, мета антикорупційної ініціативи – посилити спроможність новостворених антикорупційних інституцій і зміцнити зовнішній контроль за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та медіа.