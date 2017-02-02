ЄС і Данія дають старт антикорупційній ініціативі в Україні з бюджетом 16 мільйонів євро

Про це повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

«Сьогодні в Україні у співпраці з Данією (як партнером-виконавцем, а саме Міністерством закордонних справ Данії, Danida) буде дано старт антикорупційній ініціативі», - йдеться у повідомленні.

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Як зауважили у Представництві ЄС в Україні, мета антикорупційної ініціативи – посилити спроможність новостворених антикорупційних інституцій і зміцнити зовнішній контроль за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та медіа.

Зазначається, що відсьогодні у Києві офіційно розпочав свою роботу програмний офіс, який займатиметься впровадженням цієї ініціативи. Його очолюватиме Ека Ткешелашвілі. Ініціатива триватиме три роки. Внесок Європейської комісії на її функціонування складає 15 млн євро, Міністерства закордонних справ Данії – 1,34 млн євро. Програмний офіс розташований у тому самому приміщенні, що й київський офіс Консультативної місії ЄС (EUAM Ukraine). Обидва офіси тісно співпрацюватимуть, зокрема через прикомандированого міжнародного експерта, поінформували у Представництві ЄС в Україні.

«Ми знаємо, що переважна більшість українських громадян сприймає корупцію як одну з найнагальніших проблем. Справжній прогрес у цій сфері допоможе, зокрема, мобілізувати підтримку задля реформ в інших секторах. Саме тому Євросоюз вирішив разом з Данією запустити цю ініціативу», - наголосив європейський комісар з європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнес Ган.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсон, який повернувся після перших відвідин України, зауважив, що Данія підтримує процес реформ в Україні. «Нещодавно я зустрівся з міжнародними експертами, яких було відібрано для роботи у київському програмному офісі, і вони справили на мене приємне враження. Ці експерти дуже компетентні та самовіддані; вони принесли із собою важливий досвід у боротьбі проти корупції з Литви, Грузії та України», - сказав він.

Як зазначається, ініціатива складається з трьох елементів. По-перше, вона посилить спроможності новостворених антикорупційних інституцій щодо ведення розслідувань, здійснення кримінальних переслідувань та покарань випадків корупції. Це стосується Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Також, зауважили у Представництві ЄС в Україні, від ініціативи отримають користь нові антикорупційні суди (щойно їх буде створено), а також Державна служба фінансового моніторингу. У рамках програми будуть доступні різні види підтримки, адаптовані до потреб бенефіціарів. Вона стосуватиметься не лише експертного потенціалу та підготовки, але й вагомої ІТ-підтримки.

По-друге, ця ініціатива зміцнить спроможність Комітету Верховної Ради з питань запобігання й протидії корупції ретельно досліджувати законодавство у сфері боротьби проти корупції та слідкувати за впровадженням реформи. Щоб допомогти українському парламенту із цими завданнями, буде створено Консультаційну раду міжнародних експертів.

По-третє, ініціатива сприятиме залученню громадянського суспільства та медіа в антикорупційну діяльність, особливо в регіонах. Ініціатива допомагатиме місцевій владі, що підтримує справжні зміни та готова до співпраці з організаціями громадянського суспільства, запроваджувати цілий комплекс антикорупційних заходів у муніципалітетах. Процес визначення цих муніципалітетів відбуватиметься протягом початкових місяців. Громадянське суспільство отримуватиме підтримку за допомогою грантів.