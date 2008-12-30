ЦВК зарубала референдум щодо зміни статусу Крима та Севастополя

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань зміни статусу Криму та скасування спеціального статусу Севастополя, утвореної на зборах громадян 26 листопада 2008 року у Львові.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, такі рішення було ухвалене за черговому засіданні комісії, яке провів її голова Володимир ШАПОВАЛ.

25 грудня 2008 року до ЦВК надійшло подання виконуючого обов’язки Львівського міського голови від 26 листопада 2008 року щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи, ЦВК встановила, що у місті Львові 27 вересня 2008 року відбулися збори громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в яких згідно з протоколом взяли участь 247 осіб. Учасниками цих зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум:

„Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення Закону України "Про зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний, скасування спеціального статусу міста Севастополя та внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів України", яким передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя?”.

Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 206 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Здійснивши правовий аналіз поданих документів, ЦВК встановила, що вони не відповідають вимогам закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Центральна виборча комісія також бере до уваги, що Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по справі № 6-рп (справа про здійснення влади народом) встановив, що „результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов’язковими”. Конституція України та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов`язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов`язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України та законами України.

Відтак Центрвиборчком відмовив у реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 27 вересня 2008 року в місті Львові.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо зміни статусу Криму і скасування спеціального статусу Севастополя належить всеукраїнському об`єднанню «Свобода».

Після ряду рішень ЦВК щодо відмови зареєструвати ініціативні групи ВО “Свобода” заявила, що й надалі здійснюватиме усі необхідні заходи для організації референдуму щодо зміни статусу Криму та скасування спецстатусу Севастополя, незважаючи на відмови ЦВК зареєструвати ініціативні групи.