Трамп стає на бік Путіна у своїх заявах про російське вторгнення до України - NYT

Тим самим він фактично стає на бік президента Росії Володимира Путіна, який вже тривалий час заперечує причетність своєї країни до конфлікту в сусідній країні, передає DT.UA з посиланням на статтю Джулі Хишфилд Девіс для New York Times.

Трамп сказав, що його зовсім не насторожує, що загострення боїв на українському Донбасі сталося через день після його телефонної розмови з Путіним, нагадує оглядач.

Крім того, новий американський президент сказав, що нібито "ніхто не може сказати точно", з ким воює українська армія.

"Вони лояльні сили. Ми не знаємо, хто керує ними, вони некеровані. Здається, що саме так і є. Ми з'ясуємо. Я здивуюся, але ми побачимо", - сказав Трамп в ефірі Fox News.

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Оглядач пише, що ці останні коментарі президента США вказують на те, що його бажання поліпшити відносини з Росією впливає на його ставлення до російського вторгнення до України, відбиватися від якого українських солдатів навчають, зокрема, й американські військові.

Москва заперечує свою причетність до конфлікту, який триває вже три роки, незважаючи на всі докази, які вказують на те, що вона відправляє в сусідню країну бойові групи та зброю.

Під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком Трамп сказав, що бажає працювати з Києвом і Москвою для вирішення конфлікту. Але при цьому він зазначив, що хоче "відновити мир вздовж кордону", у той час як насильство зараз відбувається на українській території.

Раніше Трамп заявив, що достовірно не знає про те, що відбувається на Донбасі, але обіцяв розібратися. "Ми не знаємо точно, що там відбувається", - сказав глава Білого дому у відповідь на питання телеведучого Білл о'Рейлі, чи не ображений він тим, що конфлікт на сході України загострився з вини проросійських сил після його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.