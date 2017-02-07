Трамп достовірно не знає про те, що відбувається на Донбасі, але обіцяв розібратися

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, повна версія якого була показана в понеділок.

«Ми не знаємо точно, що там відбувається», - сказав глава Білого дому у відповідь на питання телеведучого Білла О]'рейлі, чи не ображений він тим, що конфлікт на сході України загострився з вини проросійських сил після його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

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США, як зазначив Трамп, не знають, ким контролюються і чи контролюються взагалі сили, що беруть участь в конфлікті на Донбасі. «Ми дізнаємося. Я здивуюся, але подивимося», - Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якого підтримав суверенітет і територіальну цілісність України. Трамп також заявив, що США готові допомагати у мирному врегулюванні ситуації на українському кордоні.