У Тимошенко погрожують кримінальною відповідальністю за картельні змови

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії».

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, який розміщений на офіційному сайті ВР, український досвід, а також досвід інших країн свідчить, що домовленості між конкурентами про фіксування цін, розподіл ринків чи про обсяги виробництва товару відбуваються усно, під час неофіційних зустрічей керівників чи інших осіб, що діють за їхньою вказівкою, і не фіксуються у будь-яких юридичних документах.

Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за найбільш небезпечні прояви антиконкурентних узгоджених дій. Передбачається, що розслідування мають проводити не лише слідчі органи внутрішніх справ, а й слідчі органи Служби безпеки України та прокуратури.

Даним законопроектом передбачається внесення змін до Кримінального кодексу.

Пропонується запровадити норму, що антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів (робіт, послуг) або розподілу ринку, або обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг) чи реалізації або придбання товарів (робіт, послуг) караються штрафом від 1 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Повторні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.