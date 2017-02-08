Комісія Україна-НАТО збереться на позачергове засідання через ситуацію на Донбасі

Сьогодні комісія Україна-НАТО проведе позачергове засідання на рівні послів, присвячене ситуації на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні в офіційному Twitter комісії.

Засідання відбудеться на рівні послів.

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"Сьогодні відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів. На порядку денному - останні події на сході України", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів. На порядку денному останні події на сході України. pic.twitter.com/ZsZlULr6wJ — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 8 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив виконуючий обов’язки голови місії України при НАТО Єгор Божок розповів, що Україна і НАТО через ескалацію на Донбасі перебувають в режимі кризової комунікації. В разі необхідності буде терміново проведено засідання Комісії Україна-НАТО.

«З ранку понеділка місія України при НАТО і штаб-квартира Альянсу перебувають в режимі кризової комунікації. Відбувається постійний обмін інформацією про те, що відбувається на сході України», - сказав він.

За словами українського дипломата, того дня він зустрівся із заступником генерального секретаря Роуз Геттемюллер.

«Вже в понеділок я її поінформував про те, що відбувається. Одразу ми започаткували механізм кризової комунікації і перебуваємо в постійному контакті», - деталізував Божок.