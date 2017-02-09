Україні та Польщі потрібно скоординувати зусилля для руйнації планів Кремля - Фріз

Про це на сторінці Facebook заявила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

«Останні декілька місяців Україною і Польщею прокотилася хвиля провокацій. Їх ціль – створити умови для погіршення взаємовідносин між державами. Остання із ланцюга подій – провокація щодо генконсульства Польщі у Львові. В мене немає жодних сумнівів щодо замовників цієї акції – вони знаходяться в Кремлі. Сьогодні Москва всіма силами намагається створити в Польщі негативне інформаційне тло щодо України і українців, водночас погіршуючи ставлення до поляків в Україні. Саме на це направлені провокації по дві сторони кордону. Мова йде не про поодинокі акції, а про системну роботу, в яку включені не тільки маргінали і злочинці, що виконують замовлення, але й праворадикальні елементи з обох боків», – наголосила депутат.

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На думку Фріз, Кремль вкрай боїться зміцнення балтійсько-польсько-українського геополітичного союзу, справедливо вбачаючи у ньому серйозний виклик для планів Росії в регіоні.

«Саме тому він намагається реанімувати примари минулого, вдається до провокативних дій і співпрацює з радикалами. Поширення антиукраїнських настроїв у Польщі сьогодні основна ціль Кремля. Методи є тупими і грубими, як і всі методи, до яких вдається Кремль. Однак, вони навряд чи є по-справжньому дієвими. В Києві і, на моє глибоке переконання, у Варшаві прекрасно розуміють, хто стоїть за цими «ведмежими» кроками і провокаціями», - зауважила депутат.

Фріз переконана, що ні в Україні, ні в Польщі ні на секунду не забувають, хто є найбільшою загрозою для миру в Східній і Центральній Європі.

«Всі і в Україні, і в Польщі зробили висновки і з трагедії під Смоленськом і з трагедії Донбасу. Кремлю не вдасться досягнути цілі. А відповідним службам в Україні і Польщі сьогодні потрібно скоординувати зусилля для руйнації планів Кремля в регіоні», – резюмувала депутат.

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Як повідомляв УНІАН, вчора вночі невідомі розмалювали цегляну огорожу Генерального консульства Республіки Польща у Львові, а також заляпали червоною фарбою будівлю консульства.

На стіні огорожі території консульства по вул. Івана Франка було зроблено напис: «Наша земля – 1», а на стіні безпосередньо будівлі Генконсульства - дві плями червоної фарби.

Відстань від огорожі до будівлі консульства становить близько 10 метрів, територія консульства перебуває під цілодобовою охороною та відеонаглядом. Червоні плями фарби були розташовані на стіні біля однієї з камер відеоспостереження.