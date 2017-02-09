Емоційний напис на Берлінському мурі: Клімкін прокоментував вчинок нардепа-"графітчика" Гончаренка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції «Створення Українського інституту: м'яка сила для просування сучасної України в світі».

"Я вважаю, що будь-який вчинок можна пояснити. І цей вчинок можна пояснити емоційно. Але в політичному контексті, я вважаю, що це було зайвим. Німецька сторона не сприймає це як щось таке, що свідомо спрямоване проти неї. Це я можу чітко сказати", - заявив Клімкін.

"Але знову-таки, ми прекрасно знаємо, що у всіх у нас дуже, дуже багато емоцій. Іноді емоції потрібно стримувати і вибирати інші шляхи, наприклад, політичні шляхи", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.