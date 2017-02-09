Порошенко розкритикував позицію посла Німеччини: не можна порівнювати окупацію Донбасу і ситуацію в НДР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом у Києві.

Читайте такожВибори на окупованій території за присутності іноземних військ абсолютно неможливі - Порошенко

«Не можна порівнювати окупацію сходу України російської армією і ситуацію в НДР. Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що приймає. Можна провести паралелі із російською базою в Севастополі. Ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі», - заявив президент.

«Є абсолютно неприйнятним, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів. Неприйнятним, не відповідаючи законодавству, під умовами окупації, є незаконний референдум в Криму, який проводився (у березні 2014 року) за присутності десятків тисяч військ РФ. Так само неможливим ми вважаємо проведення виборів за присутності військ (на Донбасі)», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв’ю виданню РБК-Україна посол Німеччини в Україні підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод.

Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні. Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Пізніше Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.

7 лютого Райхеля запросили до МЗС України, де йому було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ. В МЗС Німеччини згодом заявили, що проведення будь-яких місцевих виборів на Донбасі можливе лише згідно з положеннями Мінських домовленостей та тільки після того, як обидві сторони погодять відповідні умови цих виборів.