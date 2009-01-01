Ющенко закликав до толерантності усі сторони газових переговорів

Україна закликає усі сторони процесу вирішення питань постачання російського газу в Україну у 2009 році і транзиту Україною російського газу у Європу до толерантності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у заяві глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Президент закликає “усі сторони, які беруть участь у розв`язанні питань, пов`язаних з постачанням російського газу в Україну у 2009 році і транзиту Україною російського газу до європейських споживачів, до порозуміння, толерантності - не вдаватися до шантажу і відкрито, з повагою один до одного вислуховувати позиції взаємин, знаходити способи досягнення взаємоприйнятного рішення”.

У заяві йдеться: “Ми виходимо з того, що наші перемовини з російською стороною повинні бути продовжені у найближчі один-два дні і завершені до 7 січня. Ми виходимо з того, що сторони достатньо обмінялися підходами, принципами, умовами, які важливо врахувати при завершенні переговорного процесу. Вважаю, що ми близькі до прийняття компромісного рішення, і я просив би і Президента Росії, і прем`єр-міністра Росії, як і українську сторону, що на робочому рівні береучасть у переговорах зі своїми колегами в «Газпромі» Російської Федерації, зробити все від них залежне для того, щоб ці переговори були якомога швидше завершені».