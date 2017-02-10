Це сильно лякає народних депутатів: у НАБУ сумніваються у наданні дозволу на прослуховування телефонів

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сумнівається, що парламент ухвалить законопроект про надання НАБУ можливості самостійно прослуховувати телефонні розмови окремих фігурантів проваджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Я не впевнений, що його (законопроект) буде прийнято. Це чомусь сильно лякає народних депутатів. Чи потрапить законопроект до сесійної зали? Не впевнений”, - сказав Ситник.

Читайте такожСитник впевнений у можливості створення Антикорупційного суду до кінця року

Він зауважив, що у відповідному проекті закону пропонуються контрольні механізми для запобігання зловживанням з боку НАБУ, і цей контроль пропонується покласти на СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2016 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) (№4812), яким пропонується надати НАБУ права самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку.

На сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ.