У НАБУ заявили про зірвані справи через "вуха" СБУ та відсутність права на своє прослуховування

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня. Україна".

За його словами, сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ. "У нас є підрозділ, який отримує інформацію через Службу безпеки, тобто канал йде не безпосередньо до оператора, а через СБУ і вже потім - до нас. Ми хочемо домогтися, щоб канал йшов не від СБУ, а до нас. Це чисто технічне питання, і ми готові були до будь-якої форми контролю з боку СБУ законність наших дій. Для цього треба внести зміни в закон, законопроект цей дуже короткий, складається з чотирьох слів. Монополія не прописана, - право на зняття інформації мають Служба безпеки, поліція, а ми хочемо, щоб туди додали і НАБУ ", - зауважив Ситник.

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Він додав, що у сусідній Польщі право на самостійну "прослушку" мають дев'ять органів.

За словами Ситника, він, як глава правоохоронного органу, не може впливати в даному питанні на депутатів. "Але ми бачимо, що надати нам цей ресурс немає бажання і політичної волі. Яких-небудь конкретних аргументів на користь того, що цього робити не можна, ми не почули. Якщо це рішення не буде прийнято, то, фактично, можна буде говорити про небажання надати нам повноваження, що сприяють оптимізації нашої діяльності. Інших пояснень я не чув. Є просто небажання", - підкреслив директор НАБУ.

Ситник також зазначив, що відсутність в його розпорядженні відомства даного ресурсу вже вплинуло на результат декількох розслідувань, оскільки призвело до витоку інформації. "Я не хочу, щоб це було розцінено як звинувачення в бік керівництва СБУ. Але ми досить довго "вели" співробітника СБУ і, коли ситуація пішла на рівень вище, стався "злив" інформації і розробка була зірвана. Якщо згадати справу судді Чауса, там також був "злив". Сума хабара стала більша, - спочатку він вимагав 100 тис., а потім - 150 тис., тому що Чаус вже знав, що його «ведуть», - сказав він.