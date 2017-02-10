У Запоріжжі поховали народного депутата України Ваната

Як передає кореспондент УНІАН, на прощанні з нардепом були присутні спікер парламенту Андрій Парубій, голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак, нардепи Андрій Тетерук, Юрій Береза, Микола Фролов, Олександр Романовський, а також представники обласної та міської влади.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від партії «Народний фронт» Петро Ванат помер 8 лютого на 80-му році життя в лікарні Запоріжжя.

Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. До Верховної Ради був обраний за списком партії «Народного фронту» (№ 45). На момент обрання був президентом Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", головою Запорізької обласної федерації роботодавців.