Порошенко розповів про "тверді" обіцянки ЄС щодо безвізу і остаточне завершення ратифікації Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час відкриття нової лікарні в місті Галич Івано-Франківської області.

«Сьогодні ми отримали позитивні звістки з Брюсселю, де чітко гарантували нам макрофінансову допомогу, проінформували про початок завершення ратифікації (Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – УНІАН) вже останньою країною Євросоюзу Нідерландами», - заявив він.

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«Вже вони пообіцяли твердо безвізовий режим, для нас це важливо. Важливо не в тому навіть, щоб ми отримували чи не отримували візу, бо вступ Угоди про асоціацію, безвізовий режим є визнанням України європейською країною, відкриття нам твердої європейської перспективи», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.

Нагадаємо, 16 грудня 2016 року нідерландський уряд схвалив проект закону, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте висловлював переконання, що парламент схвалить досягнутий компроміс, але це може статися не раніше парламентських виборів 15 березня 2017 року.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала документ. За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року, понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.