Переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом» тривають

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ запевняє, що переговори між представниками НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» тривають «в ці дні і в ці години».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Українська делегація на чолі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ готова у будь-який момент прибути до Москви для підписання взаємоузгоджених документів. Проте до сьогоднішнього моменту ці документи не узгоджені», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням залучити експертів для врегулювання деяких питань в переговорах між Україною і Росією, проте ЄС у жодному разі не стане третьою стороною в переговорному процесі, оскільки Україна і Росія мають вести його лише між собою.

«Не йдеться, щоб ЄС став третьою стороною. Ми звернулися до ЄС лише для того, щоб залучити експертів для врегулювання деяких питань», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, зазначивши, що на сьогоднішній день з боку ЄС відпрацьовується питання щодо формування делегації таких фахівців.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що в Україні не вважають за доцільне змінювати рівень переговорної групи, яка веде переговори з «Газпромом», і тому переговори продовжуватиме вести делегація на чолі з головою НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНОЮ, який має всі повноваження для ведення переговорів і підписання документів про постачання газу.

Заяву голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА про те, що О.ДУБИНА не має повноважень на підписання таких документів, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ назвав «брехнею», зазначивши, що дуже рідко вживає такі різкі слова.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що лист О.ДУБИНИ Газпрому від 31 грудня, який російська сторона розцінила як шантаж, був цілком коректним.

«Головною його (листа – УНІАН) метою було роз`яснення певних моментів національного законодавства, зокрема, митного законодавства. Це була абсолютно коректна, офіційна заява, зроблена у порядку роз`яснення і запобігання деяким негативним ситуаціям», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.