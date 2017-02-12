Виділення Україні 600 млн євро допомоги ЄС є свідченням довіри до нашої країни - Гройсман

Про це сказав в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Рішення про виділення траншу було прийнято в п'ятницю у ході візиту Гройсмана до Брюсселя і озвучено президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

«Ми домовилися про те, що транш, який мав надійти торік, буде виділено. Я розцінюю його як крок довіри. Ми отримаємо підтримку на рівні 18 млрд грн (600 млн євро - УНІАН), які прийдуть у бюджет», - сказав Гройсман.