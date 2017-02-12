Виділення Україні 600 млн євро допомоги ЄС є свідченням довіри до нашої країни - Гройсман
23:43, 12 лютого 2017Політика
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Виділення Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу є свідченням довіри до нашої країні.
Володимир Гройсман та Жан-Клод Юнкер у Брюсселі / REUTERS
Про це сказав в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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Рішення про виділення траншу було прийнято в п'ятницю у ході візиту Гройсмана до Брюсселя і озвучено президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
«Ми домовилися про те, що транш, який мав надійти торік, буде виділено. Я розцінюю його як крок довіри. Ми отримаємо підтримку на рівні 18 млрд грн (600 млн євро - УНІАН), які прийдуть у бюджет», - сказав Гройсман.
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