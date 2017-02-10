Гройсман: через десять років Україна зможе відповідати критеріям вступу в ЄС

Яке передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у четвер у Брюсселі під час конференції, присвяченої економічному розвитку України.

«Якщо є скептичні думки про те, що реформи в Україні не відбуваються, то я б так не сказав. Ми поки що не відчуваємо результатів цих реформ, і з цим я можу погодитися. Але я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і пришвидшити економічне зростання, і кожний український громадянин відчує, що й чому відбувалося, і як починає змінюватися його життя», – запевнив український прем’єр.

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Відповідаючи на запитання щодо майбутнього членства України в ЄС, Гройсман наголосив, що українське суспільство та Україна визначилися в цьому питанні. «Ми взяли курс на європейську інтеграцію. Уже є Угода про асоціацію з ЄС – це дорожня карта трансформації, яка відбувається в Україні. Безперечно, ми бачимо, що настане той час, коли ми подамо заявку на членство в ЄС, але ми розуміємо, що нам треба виконати наше домашнє завдання. Я вважаю, що в рамках десяти років, я це говорив і рік назад – у рамках десяти років – це той час, що якщо йти швидко і якісно, ми зможемо відповідати стандартам, які дозволять нам вступити в ЄС. Але треба важко над цим працювати», – сказав він.

За словами Гройсмана, перше завдання, яке стоїть перед Україною – це отримати професійну компетентну владу й систему управління державою. «Ми розпочали з 1 травня 2016 року повноцінну реформу державної служби. Вона є першою за всі роки незалежності – ми пішли на перезавантаження всієї системи державної влади в Україні. Це перезавантаження буде тривати декілька років», – наголосив прем’єр-міністр.

Також Гройсамн нагадав, що в Україні були ухвалені безпрецедентні рішення, які дозволили розпочати боротьбу з корупцією. «Я її розділяю на дві частини – з одного боку, ми маємо створити умови, за яких би корупційних діянь не виникало – це системні зміни, і, з іншого боку, покарання за корупційні має бути незворотнім. Ми насправді віримо в те, що робимо», – запевнив Гройсман.