Парламент Нідерландів проведе голосування щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною наступного тижня - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ANP Nieuws.

"Парламент Нідерландів проведе голосування про ратифікацію угоди про асоціацію з Україною наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

"І рішення сенату не залежить від парламентських виборів, намічених на 15 березня", - зазначає видання.

Відзначимо, раніше Reuters повідомляв, що парламент не розгляне угоду раніше наступного тижня.

"Це означає, що парламент не буде голосувати за договором перед тим, як йти у відпустку 24 лютого (перед виборами - ред.)", - зазначало видання.

Але пізніше ця інформація була спростована самим же виданням.

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Як відомо, в парламент Нідерландів подали проект ратифікації угоди.

15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка була припинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляді додатку до Угоди. Єврорада підкреслила, що рішення, викладене у додатку, є юридично обов'язковим для 28 держав - членів Європейського Союзу і може бути змінене або скасоване лише за спільною згодою їх глав держав і урядів. Мова йде про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерланди ратифікує угоду і укладе. Якщо ж цього не відбудеться, то рішення припинить своє існування.

Того ж дня Рютте заявив, що має намір якомога швидше запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на прийнятому на саміті ЄС законодавчо обов'язковому вирішенні.