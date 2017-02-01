У парламенті Нідерландів зареєстрували пропозицію щодо асоціації з Україною
У Другій палаті парламенту Нідерландів зареєстрували законодавчу пропозицію, що містить рекомендацію прийняти закон, яким ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це повідомляє "ЄвроПравда".
Пропозиція опубліковано на сайті парламенту Нідерландів.
Зазначимо, що документи датовані 27 січня. У пакет документів щодо пропозиції входять звернення короля Віллема-Олександра, власне законодавча пропозиція, пояснювальна записка та висновок Державної ради.
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В тексті законодавчої пропозиції йдеться про те, щоб закон від 8 липня 2015 року щодо ратифікації Угоди про асоціацію набув чинності з моменту набрання чинності рішення про прийняття законодавчої ініціативи.
Для остаточного ухвалення ця ініціатива має бути підтримана Сенатом, так званою Першої палатою.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко на зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте озвучив очікування України щодо якнайшвидшої ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Євросоюзом.