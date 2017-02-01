У парламенті Нідерландів зареєстрували пропозицію щодо асоціації з Україною

Про це повідомляє "ЄвроПравда".

Пропозиція опубліковано на сайті парламенту Нідерландів.

Зазначимо, що документи датовані 27 січня. У пакет документів щодо пропозиції входять звернення короля Віллема-Олександра, власне законодавча пропозиція, пояснювальна записка та висновок Державної ради.

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В тексті законодавчої пропозиції йдеться про те, щоб закон від 8 липня 2015 року щодо ратифікації Угоди про асоціацію набув чинності з моменту набрання чинності рішення про прийняття законодавчої ініціативи.

Для остаточного ухвалення ця ініціатива має бути підтримана Сенатом, так званою Першої палатою.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко на зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте озвучив очікування України щодо якнайшвидшої ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Євросоюзом.