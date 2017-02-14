Блокада "Л/ДНР": поліція розслідує вже чотири кримінальних справи (відео)

Так, 2 лютого слідчим відділом Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) за фактом блокування невстановленими особами у камуфльованому одязі залізничного переїзду, що розташований по вул. Корсуньского у м. Бахмуті Донецької області, пише Українська правда з посиланням на Нацполіцію.

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З 7 лютого проводиться досудове розслідування за фактом захоплення локомотиву ЧМЕЗ-1835 на залізничному переїзді, який розташований по вул. Корсунського у м. Бахмуті.

10 лютого слідчим відділенням Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 279 КК України за фактом блокування транспортних комунікацій на залізничному переїзді станції "Кривий Торець" в смт. Щербинівка, м. Торецька Донецької області.

11 лютого слідчим відділенням Торецького відділення поліції внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 278 Кримінального кодексу за фактом захоплення електровозу РЛ8-1401 з 47 вагонами на станції Кривий Торець усмт. Щербинівка, м. Торецька Донецької області.

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З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях створено слідчо – оперативну групу, до якої залучено працівників Торецького відділення поліції, Бахмутського відділу поліції та слідчого управління ГУНП в Донецькій області.

На теперішній час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення фактичних обставин скоєних кримінальних правопорушень та зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР/ДНР" ветерани АТО. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко.

"Ветерани починають дії з блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. н. ДНР/ЛНР, так і "українські" олігархи і чиновники", - йдеться в його повідомленні.

25 січня ветерани АТО перекрили залізницю Луганськ – Попасна. 2 лютого ветерани АТО і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут, що на Донеччині.

6 лютого у Донецькій області поліція застосувала силу проти участників блокади залізничного переїзду у Бахмуті, які виступають проти торгівлі з "Л/ДНР". Згодом у поліції області заявили, що активісти припинили блокування залізничних колій біля Бахмута.

11 січня учасники блокади Донбасу перекрили дорогу Ясинувата – Костянтинівка.