Джемілєв пояснив, чому Росія буде змушена віддати Крим

За його словами, кожен день наближає цей кінець, розповів він в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Одразу ж, як у мене відбулася розмова з Путіним, я звідти виїхав до Брюсселя на нараду НАТО, вони теж говорили, що у нас все рухається повільно, але впевнено. Так що Росії не уникнути звільнення Криму: чи буде розпад Росії і вона буде змушена віддати", - вважає Джемілєв.

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Він зазначив, що якщо подальша поведінка Путіна такою й буде, то все веде до розпаду Росії.

"Якщо виходити з інтересів Росії, то він у жодному разі не повинен був заходити в Крим", - наголосив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.