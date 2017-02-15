У Кремлі заявили, що збираються "терпляче" пояснювати США причину анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Що стосується Криму, ви знаєте, що президент Росії вельми терпляче і досить послідовно своїм партнерам і своїм співрозмовникам роз'яснює ті причини, які призвели до того, що кримчани прийняли рішення шукати захисту у РФ і стати частиною РФ», - заявив Пєсков.

За його словами, президент Росії «дуже терпляче і послідовно» розповідає «історію того самого перевороту, який стався в Україні, який у багато спонсорувався з-за кордону».

Крім цього, Пєсков заявив, що Росія, будучи «гарантом» Мінського процесу разом з партнерами в Берліні та Парижі, має намір «прикладати максимум зусиль для деескалації конфлікту і пошуку політичного рішення».

«На різних рівнях російська сторона продовжить послідовно і розгорнуто [доносити] свою аргументацію до наших партнерів, у тому числі, до наших партнерів у Вашингтоні», - сказав він.

«Що стосується повернення Криму, то ця тема не буде обговорюватися, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією, із зарубіжними партнерами. Ми також розраховуємо, що контакти налагоджені, і нам випаде можливість по-діловому, спокійно і конструктивно доносити свою аргументацію до американських партнерів», - заявив він.

Говорячи про відносини США і Росії, Пєсков підкреслив, що «поки нічого вибудовуватися не почало».

«Поки був обмін заявами про наміри вибудовувати відносини, які з відомих причин перебувають у жалюгідному стані. В даному випадку тут не потрібно квапити події, в даний час проходить процес завершення формування адміністрації чинного президента (США), тому тут потрібно дочекатися, коли почнуться перші контакти», - сказав Пєсков.

При цьому він нагадав, що анонсовані переговори глави МЗС РФ і держсекретаря США.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп чекає від РФ активної участі в деескалації ситуації в Україні. Як заявив Спайсер, президент "продовжує піднімати питання Криму, захоплення якого допустила попередня адміністрація (Барака Обами)". "Трамп дав чітко зрозуміти, що чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні і повернення Криму", - підкреслив прес-секретар Білого дому.