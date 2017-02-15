У Держдумі відповіли на очікування Трампа щодо повернення Криму Україні, нагадали йому про передвиборні обіцянки

Він закликав взагалі не піднімати цю тему, передає РІА Новости.

"Давайте ми припинимо розмови, обговорюючи різні заяви щодо Криму", — сказав Володін на засіданні Держдуми.

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"Якийсь там прес-секретар щось сказав, послухайте, там ще хтось скаже. Передвиборну програму (Трампа - УНІАН.) треба виконувати. У передвиборній програмі все сказано – врегулювання відносин з Росією, Китаєм, припинення військових дій, боротьба з тероризмом. Коли передвиборну програму будуть виконувати, буде все нормально", — зазначив спікер Держдуми.

Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує від Російської Федерації повернення окупованого Криму Україні.

"Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він очікує від російського уряду зменшення насильства в Україні й повернення Криму", – повідомив Спайсер.