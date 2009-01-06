Словаччина просить "не брати Європу в заручники"

Влада Словаччини має намір запровадити "режим надзвичайного стану" у зв`язку зі зниженням постачання російського газу на 70% через Україну в ніч з понеділка на вівторок.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на агентство «Франс Прес».

«Головна газова компанія Словаччини Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) "запровадить режим надзвичайного стану о 01:00 за Грінвичем", - заявив міністр економіки Словаччини Любомир ЯГНАТЕК на прес-конференції у Братиславі.

"Постачання газу оптовикам може скоротитися, але ми робимо все можливе, щоб "врятувати" будинки, лікарні і школи", - сказав міністр.

Л.ЯГНАТЕК додав, що Словаччина висловить Росії та Україні протест і прохання вирішити їхню комерційну суперечку і не брати Європу в заручники».