Газпром без України може постачати до Європи 170 млн. кубометрів газу
20:34, 07 січня 2009Політика
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Якщо використати всі резерви
ВАТ «Газпром» без України може забезпечити постачання лише 170 млн. кубометрів газу на добу європейським споживачам.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.
«Використовуючи всі резерви, ми можемо доставити 170 млн. кубометрів газу на добу», - сказав він.
При цьому, за словами О.МЕДВЕДЄВА, зараз в умовах холодної погоди в Європі пікові запити можуть сягати 450 млн. кубометрів газу на добу.
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