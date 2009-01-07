Газпром без України може постачати до Європи 170 млн. кубометрів газу

ВАТ «Газпром» без України може забезпечити постачання лише 170 млн. кубометрів газу на добу європейським споживачам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Використовуючи всі резерви, ми можемо доставити 170 млн. кубометрів газу на добу», - сказав він.

При цьому, за словами О.МЕДВЕДЄВА, зараз в умовах холодної погоди в Європі пікові запити можуть сягати 450 млн. кубометрів газу на добу.